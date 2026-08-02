Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer: Ungewöhnlicher nächtlicher Besucher im Pferdestall - Polizei sucht Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei Melle beschäftigt seit vergangener Nacht ein eher ungewöhnlicher Vorfall.

Gegen 1 Uhr bemerkten die Besitzer eines Hofes an der Straße Rüschenbreede auf den Aufnahmen ihrer Wildkamera eine bislang unbekannte Person auf ihrem Grundstück. Der Mann hatte sich zunächst Zugang zu einem Pferdestall verschafft und anschließend seine Oberbekleidung abgelegt. Lediglich mit einem Badeanzug bekleidet, begab sich der Unbekannte anschließend in ein offenes Pferdegehege. Dort kam es zu einem körperlichen Kontakt zwischen dem Mann und einem Pferd. Nach bisherigen Erkenntnissen umarmte der Unbekannte das Tier im hinteren Bereich.

Die Hofbesitzer bemerkten das ungewöhnliche Treiben und sprachen den Mann über eine Lautsprecheranlage an. Daraufhin ergriff dieser die Flucht und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine anschließende Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und ermittelt nun zu den Hintergründen des nächtlichen Besuchs.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter 05422/92260 zu melden.

Beschreibung des Unbekannten:

- ca 40 - 50 Jahre alt - dünne Statur - ⁠Person hatte einen

länglichen Karton und eine dunkle Umhängetasche dabei.

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