Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Großflächiger Ackerbrand greift auf Waldgebiet über - Wohnhaus beschädigt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es an der Hunteburger Straße (K420) zu einem großen Flächenbrand. Gegen 14.50 Uhr geriet während Mäharbeiten ein Feld in Brand. Das Feuer breitete sich aufgrund der Witterung innerhalb kurzer Zeit aus und griff sowohl auf ein gegenüberliegendes Feld als auch auf ein angrenzendes Waldgebiet über. Insgesamt waren rund 17 Hektar Ackerfläche sowie etwa vier Hektar Wald von dem Brand betroffen. Den Einsatzkräften zahlreicher Freiwilliger Feuerwehren gelang es schließlich, den Brand einzudämmen. Insgesamt waren rund 180 Einsatzkräfte im Einsatz. Durch das Feuer wurde zudem ein Wohnhaus beschädigt. Betroffen waren insbesondere das Vordach und Teile der Fassade. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Während des Einsatzes musste die K420 (Hunteburger Straße/Herringhauser Straße) voll gesperrt werden. Zur Warnung der Bevölkerung wurde eine KatWarn-Meldung veranlasst. Darüber hinaus unterstützten zwölf landwirtschaftliche Fahrzeuge die Löscharbeiten, indem sie Brandschneisen durch das Umpflügen angrenzender Flächen anlegten. Da sich im Wald immer wieder Glutnester bildeten, dauerten die Nachlöscharbeiten auch während der Nacht an. Von 21 Uhr bis 4 Uhr übernahm die Feuerwehrbereitschaft Süd die Brandwache und bekämpfte gemeinsam mit dem THW, das die Einsatzstelle ausleuchtete, verbliebene Glutnester. Von 4 Uhr bis 9 Uhr setzten die Feuerwehrbereitschaften Nord die Nachlöscharbeiten fort. Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Herringhausen weiterhin an der Einsatzstelle im Einsatz, um verbleibende Glutnester zu kontrollieren und abzulöschen.

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