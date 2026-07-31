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POL-OS: Melle/Kerßenbrock: Wer hat Ziegenbock Fiete gestohlen?

POL-OS: Melle/Kerßenbrock: Wer hat Ziegenbock Fiete gestohlen?
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Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in Melle-Kerßenbrock offenbar einen Ziegenbock von einer Weide gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich des Schlochterner Weges.

Doch wer ist Fiete eigentlich?

Fiete ist ein etwa zweijähriger Thüringer Waldziegenbock. Er wurde auf dem Hof geboren und ist dort gemeinsam mit seinen Artgenossen aufgewachsen. Inzwischen hat er sich zu einem stattlichen Tier entwickelt. Am Donnerstagmorgen stellte eine Hofbewohnerin fest, dass Fiete plötzlich nicht mehr bei den anderen Ziegen stand.

Zunächst wurde natürlich geprüft, ob Fiete möglicherweise selbstständig die Weide verlassen hatte. Doch dafür gibt es keine Anzeichen: Die Wiese ist vollständig umzäunt und zusätzlich mit Stromzäunen gesichert. Alle Zäune waren funktionstüchtig, eine Lücke konnte nicht festgestellt werden. Für die Ermittler liegt daher der Verdacht nahe, dass Fiete von bislang unbekannten Personen von der Weide geholt und abtransportiert wurde.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen:

   - Wer hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich 
     des Schlochterner Weges etwas Verdächtiges beobachtet?
   - Ist ein Fahrzeug aufgefallen, das möglicherweise zum Abtransport
     eines Tieres genutzt wurde?
   - Hat jemand Fiete seit Donnerstagmorgen gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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