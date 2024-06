POL-OS: Bersenbrück: Unbekannte klauen im Schutz der Dunkelheit Gartenmöbel - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in Osnabrück zu einem Einbruch. Zwischen 08 Uhr und 12:00 verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen in der Straße Am Kalkhügel. Sie entwendeten diverses Werkzeug und flüchteten anschließend unerkannt. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen abgeben kann, meldet sich bitte unter der folgenden Telefonnummer: 0541/327 2115 Rückfragen bitte ...

