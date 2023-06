Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Fahrer eines Kleinwagens nach Unfall auf Vehrter Landstraße

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der "Vehrter Landstraße", in Höhe des dortigen Eissportcenters, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 9 Uhr fuhren die Fahrzeuge allesamt in Richtung Innenstadt, als ein vorausfahrender Kleinwagen urplötzlich stark abbremste und nach links in Richtung der Eishalle abbog. In der Folge bremsten die dahinterfahrenden Fahrzeuge, ein VW und Honda, stark ab. Der letzte Fahrer eines Seats konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die 31-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt. An allen Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des vorausfahrenden, dunklen Kleinwagens (mutmaßlich Toyota), der in Richtung des Eissportcenters abbog. Dieser wird gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden. Ebenfalls werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu dem Fahrer und dem Kleinwagen geben können, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte den Zusammenstoß möglicherweise nicht wahrgenommen hat.

