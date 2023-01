POL-OS: Georgsmarienhütte: Feuer mit hohem Sachschaden - Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Ankum (ots) - Am Silvestertag befuhr eine 44-jährige Frau aus Quakenbrück gegen 13:45 Uhr die Straße Tütingen in Richtung Ankum. In einer Linkskurve, in Höhe des Kapellenwegs, verlor die Frau auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel Astra und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit einem VW Polo. In diesem saßen ein 61-jähriger ...

