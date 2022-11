POL-OS: Bissendorf: Küchenbrand

Melle (ots) - Am Samstag gegen 12:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Reiterhof alarmiert. Ein aufmerksamer Anwohner hatte einen Rauchmelder gehört und einen Brand in einem Nachbarhaus festgestellt, seine Frau wählte umgehend den Notruf. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und belüftete den Brandort. Den Ermittlungen zufolge ...

mehr