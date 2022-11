Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum/Badbergen: Drei Einbrüche im Nordkreis

Ankum (ots)

Im Nordkreis kam es am Mittwoch zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Tagsüber brachen Unbekannte in zwei Wohnhäuser in der Straße "Postdamm" in Ankum ein, in Badbergen wurde ein Wohnhaus in der Straße "Rahrtshagen" zum Ziel der Täter. Die Einbrüche erfolgten alle über die Gebäuderückseiten. Die Häuser wurden nach Bargeld und Schmuck durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Audi "A3" in blauer Lackierung mit Bielefelder Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter oder die Taten nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

