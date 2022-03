Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Polizei nimmt Schrottdiebe fest

Ankum (ots)

Am Samstagabend nahm die Polizei zwei Männer fest, die zuvor auf einem Recyclinghof an der Bippener Straße in Ankum Diebesgut entwendeten.

Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter per Videokamera zwei männliche Personen auf dem Betriebsgelände der Abfallwirtschaft und informierte umgehend die Polizei. Diese machte sich sofort mit mehreren Streifenwagen, auch aus dem Umland, auf den Weg zum Tatort. Im hinteren Außenbereich des Geländes konnten die Beamten einen grauen Audi A3 mit polnischem Kennzeichen feststellen und behielten diesen im Auge. Als die Täter sich auf den Weg zu diesem befanden, wurden sie durch die Einsatzkräfte festgenommen. Im Nahbereich fanden die Beamten zwei Rucksäcke mit diversem Altmetall im Wert von geschätzt 100 Euro. Sowohl das Fahrzeug, als auch die beiden Männer und im späteren Verlauf auch dessen Wohnungen wurden nach weiterem Diebesgut durchsucht. Aufgefunden wurde jedoch keines. Bei den Tätern handelte es sich um einen 35- sowie 45-Jährigen polnischer Herkunft mit wohnhaft in Herzlake (LK Emsland). Nach der Festnahme wurden sie auf einer Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt, zum Sachverhalt vernommen und im Anschluss daran entlassen. Zuvor sind sie polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Das Gelände des Recyclinghofes wurde nach der Festnahme mit einem Diensthund der Polizei Steinfurt durchsucht. Weitere Täter wurden nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell