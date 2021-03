Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Nach Bedrohung ins Gesicht gespuckt - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Bad Rothenfelde (ots)

Am Donnerstagmittag kam es im Kurpark in Bad Rothenfelde zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußgängern und einem Radfahrer. Um 12.55 Uhr fuhr ein etwa 30-jähriger Mann mit seinem Fahrrad nur knapp an einem älteren Ehepaar vorbei. Als der 80-jährige Fußgänger den Mann daraufhin ansprach, drehte sich dieser um und bedrohte ihn. Anschließend spuckte der Unbekannte dem 80-Jährigen und seiner 76 Jahre alten Frau ins Gesicht und fuhr davon. Die Zeugen konnten den Mann wie folgt beschreiben: circa 30 Jahre alt, etwa 1,80m groß, athletische Figur, mittelblonde "zerzauste" Haare. Der Unbekannte hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug einen grünen Parka. Die Polizei Dissen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Geschehen machen können, sich zu melden, Telefon 05421/921390.

