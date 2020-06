Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Gaststätte in der Innenstadt

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen, zwischen 03:40 Uhr und 04:15 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine alteingesessene Gaststätte am Adolf-Reichwein-Platz ein. Zugang zur Gaststätte erlangte der Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe. Mehrere Gast- und sonstige Räume wurden von dem Täter betreten. Als er den akustischen Alarm auslöste, floh er aus einem anderen Fenster und entkam. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

