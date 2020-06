Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bikes in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Osnabrücker Innenstadt zwei E-Bikes gestohlen. Am Samstag wurde zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr ein in der Alten Münze verschlossen abgestelltes graues Pedelec der Marke Victoria, Modell eTrekking 12.8, von den Tätern mitgenommen. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 18.45 Uhr und Samstag, 1 Uhr, in der Kleinen Domsfreiheit. Hier wurde ein gegenüber des Dom-Hotels abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke Bulls, Modell Cross Lite Evo, entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und zusätzlich an einen der dortigen Metallbügel gekettet gewesen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell