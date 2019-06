Polizeiinspektion Osnabrück

Bersenbrück (ots)

Am Pfingstsonntag kam es gegen 10:30 Uhr in der Straße "Am Tüv" zu einem Unfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Volvo, beschädigte beim Rückwärtsfahren einen silbernen Ford B-Max. Im Anschluss fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Bersenbrück entgegengenommen. Tel.: 05439 969-0

