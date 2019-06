Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Reihenhaus im Schinkel von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in ein Reihenhaus an der Dolfenstraße ein. Die beiden ca. 18 bis 20 Jahre alten Täter stahlen Schmuck und Bargeld und flüchteten in Richtung Prof.-Schiermeyer-Straße. Dabei wurden sie gegen 00.10 Uhr von einem Anwohner beobachtet, der die Polizei alarmierte. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief jedoch erfolglos. Einer der Einbrecher war ca. 1,85 bis 1,90 m groß und mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet. Der zweite Mann wurde als ca. 1,70 m groß beschrieben und trug ein hellgraues T-Shirt und eine schwarze Kapuzenjacke. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-3240 oder 327-2115.

