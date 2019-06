Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Einfamilienhaus ins Visier von Einbrechern geraten

Glandorf (ots)

Am Sonntag versuchten Unbekannte zwischen 13.40 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Füchtorfer Straße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten über die Gartenmöbel ins erste Obergeschoss und machten sich dort an einer Balkontür zu schaffen. Dabei lösten sie einen Alarm aus, woraufhin sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

