POL-OS: Bersenbrück - Hoher Sachschaden nach Brand in Ahausen

Bersenbrück (ots)

An der Straße Auf dem Rohde geriet am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache die Werkhalle eines Landmaschinenhandels in Brand. Als die Polizei und die Feuerwehr gegen 09.25 Uhr eintrafen, brannte ein Teil der Halle lichterloh. Die Flammen breiteten sich rasch über das gesamte Gebäude aus und schlugen aus dem Dach. Etwa 150 Kräfte der Feuerwehren Bersenbrück, Ankum, Nortup, Gehrde, Talge, Quakenbrück, Alfhausen und Bippen, sowie die Berufsfeuerwehr Osnabrück, waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Personen wurden nicht verletzt, das Gebäude und das Inventar jedoch vollständig zerstört. Weiterhin wurde eine angrenzende Garage in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen ca. 500.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

