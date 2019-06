Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbrecher erbeuten Gartengerät

Wallenhorst (ots)

Auf dem Gelände des Osnabrücker Sportfischerclubs am Schwarzen See (Pollerweg), machten sich Unbekannte zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagmittag (12.15 Uhr) an einem Container zu schaffen. Sie brachen den Container auf, stahlen eine Motorsense und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell