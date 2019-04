Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand im Stadtteil Hafen

Osnabrück (ots)

Der Polizei und der Feuerwehr wurde am Donnerstagmittag ein Gebäudebrand in der Römereschstraße gemeldet. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hörte gegen 13.04 Uhr einen Rauchmelder und bemerkte Qualm im Obergeschoss. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt den Brand in einem Lagerraum im 1.Obergeschoss ausgelöst haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte Schlimmeres. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand lediglich geringer Sachschaden.

