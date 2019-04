Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Diebe erbeuten Trekkingrad

Melle (ots)

Am Bahnhofsvorplatz in Melle stahlen Unbekannte am Mittwoch ein schwarz-/anthrazitfarbenes Fahrrad der Marke KTM, Modell Maranello Sport. Der Eigentümer des 28-Zoll-Trekkingrades hatte dieses gegen 05.45 Uhr an einem Metallbügel angeschlossen. Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Fahrrad gestohlen hatten. Die Polizei in Melle nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

