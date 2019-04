Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Limousinen-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter verursachte am Mittwochmittag auf dem Erich-Maria-Remarque-Ring einen Unfall und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine 63-Jährige und ein 51-Jähriger wollten gegen 13.40 Uhr vom Nonnenpfad nach rechts auf den Erich-Maria-Remarque-Ring abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein Unbekannter zunächst auf dem Ring in Richtung Berliner Platz unterwegs. Er ordnete sich dann auf der Linksabbiegespur in Richtung Nonnenpfad ein, wendete, und setzte seine Fahrt in Richtung Hansastraße fort. Um nicht mit der schwarzen Limousine zusammenzustoßen, musste die Frau ihren roten Honda abrupt abbremsen. Der 51-Jährige kam nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und fuhr mit seinem schwarzen Citroen auf den Honda auf. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

