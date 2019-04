Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfalldienst sucht beschädigtes Fahrzeug

Osnabrück (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen (11 Uhr) zugetragen hat, sucht der Verkehrsunfalldienst der Osnabrücker Polizei den Geschädigten. In dem Parkhaus Altstadtgarage an der Lohstraße, stieß der Fahrer eines schwarzen Mercedes beim Ausparken gegen ein anderes Auto und verursachte vermutlich einen nicht unerheblichen Schaden. Der Mann entfernte sich und meldete den Unfall später bei der Polizei. Bei dem beschädigten Pkw soll es sich um ein "helles" Auto gehandelt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

