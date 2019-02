Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach - Diebstahl aus Baucontainer

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende aus einem Baucontainer in der Benzstraße in Kämpfelbach Werkzeug im Wert von circa 3.000 Euro gestohlen. Der Diebe öffneten gewaltsam den mit einem Vorhängeschloss versehenen Baucontainer und nahmen einen Benzinhammer sowie eine Wasserpumpe an sich. Mit der aufgefunden Beute verschwand er bislang unerkannt.

Wer hierzu sachdienlich Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Königsbach-Stein unter 07232- 311700 in Verbindung zu setzen.

