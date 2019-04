Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Schwarzer Kleinwagen gesucht

Bramsche (ots)

Eine 16-Jährige befuhr am Mittwoch, zwischen 07.20 und 07.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße Poggenpatt in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Grammelmoorweg fuhr ein Unbekannter mit einem schwarzen Kleinwagen ungebremst in den Kreuzungsbereich. Nur durch eine Vollbremsung konnte die 16-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte sie allerdings und zog sich leichte Verletzungen zu. Der schwarze Kleinwagen entfernte sich. Eine ältere Dame, die mit ihrem Auto den Grammelmoorweg in Richtung Malgartener Straße befuhr, half der verletzten Radfahrerin. Die Bramscher Polizei bittet Zeugen des Unfalls, und insbesondere die ältere Dame, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell