POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Lesung "Aus dem Nähkästchen der Polizei" ist ausverkauft

Recklinghausen (ots) - Nur wenige Stunden nach dem Verkaufsstart für unsere Lesung "Aus dem Nähkästchen der Polizei" (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4121702) sind alle Karten weg. Sowohl im Präsidium in Recklinghausen als auch an der Friedenskirche in Herten sind keine Karten mehr erhältlich. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an der Lesung!

