POL-RE: Recklinghausen: Ruhestörer bedroht Polizeibeamte mit einer Schusswaffe

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 0.05 Uhr, erhielten Polizeibeamte einen Einsatz zu einer Ruhestörung auf der Feldstraße. Am Einsatzort wurden die Beamten von der Hinweisgeberin darauf aufmerksam gemacht, dass der Ruhestörer, ein 34-jähriger Recklinghäuser, bereits weggegangen sei. Die Beamten folgten dem offensichtlich stark alkoholisierten 34- Jährigen zu Fuß und konnten ihn nach mehreren hundert Metern erreichen. Der mehrfachen Aufforderung, stehen zu bleiben, kam der Mann nicht nach. Er bog statt dessen in die Roentgenstraße ab. Als die Beamten ihm hinterher gingen, stand ihnen der Mann mit einer schwarzen Pistole in einem Abstand von wenigen Meter gegenüber und richtete die Waffe in schwenkenden Bewegungen immer wieder auf die beiden Beamten. Die Beamten forderten den Mann unter Vorhalt der eigenen Schusswaffen und unter Androhung des eigenen Schusswaffengebrauchs mehrfach auf, die Pistole wegzulegen. Dieser Aufforderung kam er nur zögerlich nach. Er konnte dann festgenommen werden. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Gaspistole handelte. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten noch Betäubungsmittel auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

