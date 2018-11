POL-RE: Recklinghausen: Betrunkener nimmt Autofahrerin die Vorfahrt

Recklinghausen (ots) - Auf dem Bruchweg sind am Mittwoch, gegen 18 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 26-jährige Frau aus Recklinghausen war von der Straße "Am Stadion" in den Kreisverkehr gefahren. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Rumänien war auf dem Bruchweg in Richtung Stadtmitte unterwegs - und fuhr nach ersten Erkenntnissen in den Kreisverkehr, ohne auf den Verkehr zu achten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings stellten die Polzisten bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem rumänischen Fahrer fest. Er wurde deshalb mit zur Wache genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

