Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zigarettenautomat in Herringhausen aufgebrochen - Hundebesitzer als Zeuge gesucht

Bohmte (ots)

Zwei Unbekannte brachen am Sonntag, 17.03.2019, einen Zigarettenautomaten an der Hunteburger Straße auf. Ein Anwohner beobachtete die Männer gegen 05 Uhr, die sich bei vorbeifahrenden Autos immer wieder in einem Gebüsch versteckten, und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der beiden Täter. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Passant, der mit einem größeren Hund spazieren ging, das Geschehen beobachtet und die Täter vielleicht sogar angesprochen haben. Die Polizei in Bohmte bittet diesen und weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell