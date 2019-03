Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrüche

Osnabrück (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 08 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon in der Johannisstraße. Im Inneren des Ladens brachen die Täter eine Kasse auf und entwendeten Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 08 Uhr, in der Bramscher Straße. Dort beschädigten Unbekannte die Frontscheibe eines Angler-Shops und gelangten dadurch in die Geschäftsräume. Sie entwendeten Anglerbedarf und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-2215 zu melden.

