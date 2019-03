Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Werkzeug bei Einbruch in Rohbau erbeutet

Bersenbrück (ots)

In der Straße Am Talger Sportplatz brachen Unbekannte in den Rohbau eines Einfamilienhauses ein. Die Einbrecher schlugen zwischen Sonntagabend (21 Uhr) und Dienstagabend (18.20 Uhr) eine Fensterscheibe ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie entwendeten Werkzeug und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

