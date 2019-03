Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Schwerer Unfall in der Ulmenallee

Bad Rothenfelde (ots)

Bei einem Unfall in der Ulmenallee wurde am Mittwochmorgen eine 77 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt. Ein 39-Jähriger bog gegen 08.45 Uhr mit einem Müllentsorgungsfahrzeug vom Kreisverkehr nach rechts in die Ulmenallee ab. Nach einem kurzen Halt setzte der 39-Jährige seine Fahrt fort und erfasste dabei die 77-Jährige, als sie die Straße überquerte. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges erlitt einen Schock und wurde durch eine Notfallseelsorgerin betreut. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.

