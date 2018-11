POL-E: Essen: Tatverdächtiger nach Kontobetrug gesucht - Fotofahndung

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Am 17. September 2018 hob ein bislang unbekannter Mann Geld von einem Konto ab, das offenbar in betrügerischer Absicht eröffnet wurde. Dafür nutzte er eine Filiale an der Altenessener Straße. Nun sucht die Polizei mit einem Foto einer Überwachungsanlage nach dem Mann. Hinweise zu seiner Identität nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

