POL-E: Essen: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Motorrad lebensgefährlich verletzt 1. Folgemeldung - 79-Jähriger verstorben

Essen (ots) - 45239 E-Fischlaken: Am Dienstagabend, 13. November, kam es zu einem Unfall zwischen einem 79 Jahre alten Senior und einem 21-jährigen Motorradfahrer. Gegen 18:25 Uhr befuhr der 21-Jährige die Velberter Straße in Fahrtrichtung Velbert. Vermutlich beabsichtigte der Senior, auf Höhe der Hausnummer 70 die Fahrbahn zu queren. Es ist nicht auszuschließen, dass der Kradfahrer den Mann aufgrund der Dunkelheit und der dunklen Bekleidung zu spät gesehen hat. Das Verkehrskommissariat 2 führt hierzu die Ermittlungen. Der 79-jährige Fußgänger erlag seinen Verletzungen am Donnerstag, 15. November, in einem örtlichen Krankenhaus. (AKoe/ ChWi)

