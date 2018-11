POL-E: Essen: Autofahrerin kollidiert mit Schülerin (15) und fährt weiter - Polizei fahndet öffentlich und sucht Zeugen

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Heute Morgen (15. November) gegen 06:45 Uhr wurde eine 15- Jährige auf dem Weg zur Schule, Krayer Straße/ Fürstinstraße, von einem Auto angefahren. Die Schülerin lief über den Fußgängerüberweg Krayer Straße / Fürstinstraße in Richtung Steele. Plötzlich kam von links ein Auto und prallte mit dem Mädchen zusammen, die daraufhin auf die Straße stürzte. Nach dem Sturz stieg die Fahrerin aus, entschuldigte sich bei dem Mädchen, stieg wieder ein und fuhr in Richtung Kray davon. Die 15-Jährige verletzte sich leicht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment "E-GT-11??". Die beiden letzten Ziffern konnten nicht abgelesen werden. In dem Fahrzeug befand sich die Fahrerin, wie auch ein männlicher Beifahrer. Die Fahrzeugführerin wird gebeten, sich bei der Polizei melden. Außerdem sucht das Verkehrskommissariat 1 Zeugen, die den Unfallhergang, das Fahrzeug oder die Insassen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

