POL-E: Essen: Tatverdächtiger mit gestohlenem Auto geblitzt - Fotofahndung

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 2018 (Dienstag/Mittwoch) wurde in der Straße "Brucker Holt" ein schwarzer Porsche Cayenne gestohlen.

Der Besitzer hatte den Wagen am Abend gegen 18:30 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Am Morgen musste er feststellen, dass das Auto verschwunden war.

Jetzt sucht die Polizei einen bislang unbekannten Tatverdächtigen mit einem Foto. Dieses stammt aus einer Messanlage der Bundesautobahn 44. Am frühen Morgen des 11. Juli wurde das Fahrzeug dort bei einem Geschwindigkeitsverstoß videografiert. Auf dem Fahrersitz ist eine männliche Person zu erkennen.

Hinweise zu seiner Identität, seinem Aufenthaltsort oder dem Verbleib des Autos mit dem Kennzeichen "E-GA1305" nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell