POL-E: Essen: Raubüberfall auf Holsterhausener Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Am Mittwochabend (14. November) kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle auf der Holsterhauser Straße. Gegen 19 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle und wartete bis alle Kunden getankt und bezahlt hatten. Als er mit dem Mitarbeiter (25) alleine war, verlangte er am Kassenbereich zunächst zwei Schachteln Zigaretten und eine kleine Spirituosenflasche. Er legte einen 10-Euro-Schein auf den Thekenbereich. Der Kassierer öffnete die Kasse, um das Wechselgeld auszugeben. In diesem Moment zog der Tatverdächtige aus seiner Jackentasche ein Messer und ging zielstrebig durch die Schwingtür hinter den Kassenbereich auf den Mitarbeiter zu.

Er drückte ihn gegen eine Wand, in der Hand hielt er weiter drohend das Messer, und forderte nun Bargeld aus der Kasse und eine Tüte. Der 25-Jährige gab ihm eine orange-weiße Papiertüte mit dem Aufdruck "Bistro". In diese packte der mutmaßliche Räuber das Geld und verließ fluchtartig das Tankstellengelände in Richtung Kruppstraße/Friedbergstraße.

Der mutmaßliche Räuber ist vermutlich arabischer Herkunft, zirka 175 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er hat eine schlanke Figur, schwarze kurze Haare und einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug der Mann eine Lederjacke, sowie eine hellblaue Jeans und schwarze Sneaker. Am Gürtel war eine auffällig große Tasche in der Art einer "Bauchtasche" befestigt. Außerdem sprach der Tatverdächtige gebrochen Deutsch. Besonders auffällig war seine wankende Gangart - möglicherweise stand er unter dem Einfluss von Alkohol.

Das Kriminalkommissariat 31 sucht weitere Hinweise zu dem mutmaßlichen Räuber: Wer hat den flüchtigen Mann mit der auffällig orange-weißen Papiertüte gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

