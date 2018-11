POL-E: Essen: Diebe entwenden Tesla vor der Haustür - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Zwei unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (13. November gegen 4.10 Uhr) einen Tesla auf dem Wolfsbachweg. Der 41-jährige Teslafahrer parkte sein Fahrzeug am Montagabend vor seinem Haus auf dem Wolfsbachweg. In der Nacht hörte er ungewöhnliche Geräusche. Am nächsten Morgen war das schwarze Auto mit dem amtlichen Kennzeichen E-F365E verschwunden. Der 41-Jährige informierte die Polizei. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei den mutmaßlichen Dieben um zwei Männer handelt, die das Signal des "Keyless Go" Systems abfingen und so das Fahrzeug öffnen und stehlen konnten. Beide Männer sind mittleren Alters, zwischen 20 und 40 Jahren, und haben kurze Haare. Einer trug eine Jacke mit Kapuze, der andere einen Bart, eine lange Jacke und eine helle Hose. Die Polizei sucht Zeugen oder aufmerksame Nachbarn, die ebenfalls in der Nacht auf Dienstag etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Außerdem suchen wir das gestohlene Fahrzeug. Wer Hinweise für das zuständige Kriminalkommissariat 32 hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

