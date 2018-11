POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Opferschutzhündin Peng macht Schule - Essener Modell in der Kreispolizeibehörde Gütersloh umgesetzt

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiet/ 45468 MH.-Stadtgebiet: Seit Montag hat Opferschutzhündin Peng eine neue Kollegin in Nordrhein-Westfalen: Bolonka-Hündin Summer. Sie arbeitet von nun an für die Opferhilfe der Kreispolizeibehörde Gütersloh - nach Essener Modell.

Auf einem Seminar stellte die Mülheimer Polizeihauptkommissarin Florence Buttler das Konzept rund um Pekinesen-Mischling Peng vor. Zusammen mit ihrem Kollegen Stephan Boscheinen arbeitet Buttler im Fachbereich Unfallprävention und Opferschutz. Nach Verkehrsunfällen kümmern sich die beiden Hauptkommissare um verletzte oder unter Schock stehende Beteiligte. Immer wieder kommt es vor, dass diese Menschen, oft sind es Kinder, nicht über das Erlebte reden können. Hier kommt Opferschutzhündin Peng ins Spiel. Sie geht mit ihrer offenen Art auf die Personen zu, lässt sich streicheln und baut so eine Atmosphäre auf, in der das Sprechen plötzlich leichter fällt. Seit Anfang 2017 ist Peng bei Opferschutzgesprächen oder bei Anhörungen und Vernehmungen in den Kommissariaten für die Polizei Essen tätig. Das Konzept überzeugte den Gütersloher Polizeioberkommissar Alexander Hüske. Er ist seit 2017 in der Direktion Verkehr als Verkehrssicherheitsberater tätig. Als er von Peng erfuhr, dachte er sofort an Summer. Die vier Jahre alte Hündin absolvierte die nötigen Prüfungen und ist ab sofort in Gütersloh im Dienst. Wir wünschen in Pengs Namen einen guten Start - wuff! / AKoe

