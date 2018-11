POL-E: Essen: Unbekannte raubt Halskette eines Rollstuhlfahrers - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Dienstag, 13. November um 10:37 Uhr, hat eine bislang unbekannte Frau die Halskette eines 84-Jährigen geraubt.

Der Senior war im Bereich Kiwittstraße/ Marienstraße unterwegs, als ihn die Tatverdächtige ansprach. Sie hielt dem Rollstuhlfahrer einen Zettel hin, den er unterschreiben sollte. Plötzlich riss sie ihm die Halskette vom Körper.

Der 84-Jährige rief um Hilfe. Damit konnte er einen Anwohner an einem Fenster auf sich aufmerksam machen, der allerdings selbst nicht gut zu Fuß war und so die Hilferufe nur unterstützen konnte. So bemerkte allerdings ein 58-Jähriger in der Nähe die Situation und eilte sofort zu dem Senior.

Daraufhin flüchtete die Frau. Sie stieg auf der Beifahrerseite in ein wartendes dunkles Auto. Die Tatverdächtige trug während der Tat einen dunklen Mantel.

Hinweise zur Tatverdächtigem, dem oder der Fahrerin und dem Auto nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

