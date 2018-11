POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Essen - Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - 1. Folgemeldung - Festnahme

Essen (ots) - 45329 E-Altenessen-Nord: Nach einer körperliche Auseinandersetzung in der U-Bahn-Linie 11 gestern Abend (12. November), bei der ein 15-jähriger Jugendlicher lebensgefährlich verletzt wurde, ermittelt seit gestern Abend eine Mordkommission. Wie berichtet, wurde ein 15-jähriger Essener während einer körperlichen Auseinandersetzung in einer U-Bahn schwer verletzt. Der 15-Jährige und sein 17 Jahre alter Freund konnten flüchten. Durch intensive Ermittlungen der Kripo konnte ein tatverdächtiger 20-Jähriger soeben an der Kaiserhofstraße in einer Wohnung festgenommen werden. Trotzdem sucht der Ermittler dringendst die Fahrgäste in der U-Bahn, da sie wichtige Zeugen sind. Insbesondere ein unbekannter Zeuge griff ein und verhinderte möglicherweise schlimmeres. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Kripo zu melden. (ChWi)

