POL-E: Essen: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Motorrad lebensgefährlich verletzt - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots) - 45239 E-Fischlaken: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem 79 Jahre alten Senior und einem 21-jährigen Motorradfahrer gestern Abend (Dienstag, 13. November), bei dem der 79-jährige Essener lebensgefährlich verletzt wurde, hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 18:25 Uhr befuhr der 21-Jährige die Velberter Straße in Fahrtrichtung Velbert. Vermutlich beabsichtigte der Senior, auf Höhe der Hausnummer 70 die Fahrbahn zu queren. Es ist nicht auszuschließen, dass der Kradfahrer den Mann aufgrund der Dunkelheit und der dunklen Bekleidung zu spät gesehen hat. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung stieß der Kradfahrer mit seinem Motorrad gegen den älteren Mann, der lebensgefährlich verletzt wurde. Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich augenblicklich um den Senior, der nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Essener Krankenhaus gebracht wurde. Ein unabhängiger Sachverständiger wurde zur Unfallstelle gerufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Velberter Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr Essen unterstützte die Unfallaufnahme, indem sie die Unfallstelle ausleuchteten und auslaufende Betriebsflüssigkeiten mit Bindemittel sicherten. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun. (ChWi)

