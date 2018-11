POL-E: Essen: Bundesweiter Vorlesetag - Polizeipräsident beteiligt sich am "Lauschgericht" des Bistums Essen

Polizeipräsident Frank Richter beteiligte sich am heutigen Freitag (16. November) am bundesweiten Vorlesetag mit dem "Lauschgericht" des Bistums Essen. Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45133 E.-Rüttenscheid: Polizeipräsident Frank Richter beteiligte sich am heutigen Freitag (16. November) am bundesweiten Vorlesetag mit dem "Lauschgericht" des Bistums Essen.

Ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das Vorlesen, um die Freude am eigenen Lesen zu wecken. Das Lauschgericht in Essen knüpft an die alte klösterliche Tradition der Tischlesung an - überall da, wo sich Menschen zu einer gemeinsamen Mahlzeit versammeln, dürfen sie sich um einen Vorleser bewerben - eine kleine literarische Pause am Esstisch.

Einer Tischgemeinschaft in Rüttenscheid trug Herr Richter aus einer von ihm gewählten Krimi-Lektüre vor. Die Teilnehmer freuten sich über den Ehrengast und nutzten seine Anwesenheit für einen regen Gedankenaustausch. (TaRe)

