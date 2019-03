POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Polizeiinspektion Osnabrück

Die Osnabrücker Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten, die sich im Stadtteil Schinkel ereignet haben, Zeugen und die Verursacher. In der Scharnhorststraße, in Höhe der Hausnummer 28, stieß ein Unbekannter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr, gegen einen weißen VW Touareg und verursachte einen Schaden von ca. 1500 Euro. In der Schützenstraße, in Höhe der Hausnummer 105, beschädigte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 10 und 13 Uhr einen braunen Opel Mokka, der auf einem Parkstreifen stand. Der bei dem Unfall verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 erbeten.

