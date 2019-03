Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Sachbeschädigung an Schule

Fürstenau (ots)

Am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, sind Unbekannte auf das Dach einer Schule an der Schorfteichstraße geklettert und verursachten dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden. Der oder die Täter beschädigten die Blitzschutzeinrichtung, eine Lichtkuppel und ein Abluftrohr. Zudem warfen sie eine Feuerleiter hinunter. Die Polizei in Fürstenau bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 05901-95950 entgegen.

