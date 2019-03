Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Transporter aufgebrochen

Melle (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (07.15 Uhr), wurde an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein silberfarbener VW Crafter aufgebrochen. Aus dem Laderaum des Transporters entwendeten der oder die Täter diverse, hochwertige Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422-920600 entgegen.

