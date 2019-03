Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert Zivilstreife überholt

Osnabrück (ots)

Am Montagabend wurde eine Zivilstreife der Polizei Osnabrück auf der Straße Am Tie von einem schwarzen Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Vor dem Kreisel an der Belmer Straße bremste der Fahrzeugführer seinen Mercedes stark ab, fuhr auf die Nordstraße und gab erneut Vollgas. Zeitweise beschleunigte der Mercedes-Fahrer so stark, dass die Zivilstreife beinahe den Blickkontakt verloren hätte. An der Kreuzung Nordstraße / Bremer Straße konnte das Fahrzeug dann angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Zudem bestand der Verdacht, dass der 32-Jährige Drogen konsumiert hatte. Er wurde zu Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

