Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Belm (ots)

Unbekannte habe in der Nacht zu Sonntag am Marktring einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten zwischen 23 Uhr und 2.30 Uhr gewaltsam den an der Wand einer SB-Bäckerei angebrachten Kasten und bedienten sich am Bargeld sowie an den Tabakwaren. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Belmer Polizei. Telefon: 05406-807790.

