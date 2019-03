Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Werkzeug und Transporter gestohlen

Hasbergen (ots)

Eine Dachdeckerei in der Straße Im Hamme war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Täter gelangten nach Durchtrennen des Maschendrahtzaunes auf das Gelände und verschafften sich in der Folge gewaltsam Zutritt in eine Firmenhalle. Dort nahmen sie zahlreiche hochwertige Werkzeuge an sich, verstauten diese mutmaßlich in einem in der Halle abgestellten weißen Mercedes Sprinter (Kennzeichen: OS-SX 150) und fuhren schließlich mit dem Fahrzeug davon. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und zum Verbleib des gestohlenen Transporters. Telefon: 05401-879500.

