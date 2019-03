Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibitionist in der Wüste

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es im Bereich der Bahnunterführung an der Ecke Feldstraße/Limberger Straße zu einem Fall von Exhibitionismus. Eine 47-jährige Frau ging dort gegen 08.30 Uhr mit ihren Hunden spazieren, als sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise zeigte. Als die Passantin ihr Handy zückte und ein Foto vom Täter machen wollte, flüchtete dieser in Richtung der Kleingartenanlage. Eine wenig später eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Mann blieb erfolglos. Zum Aussehen der Person kann gesagt werden, dass er etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180cm groß und schlank war. Der Mann hatte dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Jacke mit Fellrand an der Kapuze, eine dunkle Hose sowie helle Turnschuhe. Zur Tatzeit trug der Täter einen schwarzen Pullover über der Schulter. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-3103 oder -2115.

