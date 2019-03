Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Wilhelmstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es in der Wilhelmstraße zu einer schadensträchtigen Unfallflucht gekommen. Ein unweit der Richard-Wagner-Straße geparkter grauer Golf wurde über die nahezu gesamte Fahrerseite erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens wurde von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Vorfall und fuhr einfach weiter. Hinweise in der Sache nimmt der Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

