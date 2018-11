POL-OS: Osnabrück - Lkw-Fahrer beschädigt Pkw und flüchtet

Osnabrück (ots) - Auf dem Erich-Maria-Remarque-Ring ereignete sich am Donnerstagmittag eine Unfallflucht. Der Fahrer eines weißen Audi Q5 befuhr gegen 13.45 Uhr den linken Fahrstreifen in Richtung Hasetorwall. In Höhe der Karlstraße bog ein unbekannter Lkw-Fahrer, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, nach rechts in diese ab. Dabei stieß der Anhänger der blauen Zugmaschine gegen die Beifahrerseite des Audi und verursachte einen Schaden von ca. 3000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

